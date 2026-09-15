Yumurta alırken aman dikkat! Büyük tehlike saçıyor

NEM VE SIZINTI İZLERİ BAKTERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yumurta kolisinin tabanında veya çevresinde görülen ıslaklık ve nem lekeleri, kırık ya da çatlak bir yumurtanın varlığına işaret ediyor. Kabuğun doğal koruyucu yapısının bozulması, Salmonella başta olmak üzere çeşitli gıda kaynaklı bakterilerin yumurta içerisine ulaşma riskini yükseltiyor.