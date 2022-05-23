Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım
Armağan Çağlayan'a konuk olan Lerzan Mutlu sert yanıtları hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti.
Yaptığı çıkışlarla sık sık magazin gündemine gelen Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programının yeni bölüm konuğu oldu.
118
Ünlü isim, maddi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.
218
Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söyledi.
318
Mutlu sosyal medyada verdiği sert yanıtlara yönelik "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
418