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Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

Armağan Çağlayan'a konuk olan Lerzan Mutlu sert yanıtları hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti.

Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

Yaptığı çıkışlarla sık sık magazin gündemine gelen Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programının yeni bölüm konuğu oldu. 

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Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

Ünlü isim, maddi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

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Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

 Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söyledi. 

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Yumruk atmak istiyorum! 'Onların düşmanısın' diyen Lerzan Mutlu itiraf etti: Ağlardım

Mutlu sosyal medyada verdiği sert yanıtlara yönelik "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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