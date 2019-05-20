Yumruk atarak tehdit etti! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ'a saldırgan şoku!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un Harbiye'de işlettiği kafesini basan bir kişi Dizer'e tehditler savurdu. Tatlıtuğ çifti, saldırgandan şikayetçi oldu.
Başak Dizer'in Harbiye'de işlettiği kafeyi basan bir şahıs tehditler savurdu. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda bir sabah saatlerinde kafeye gelen biri, sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı. Kafenin kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan saldırgandan korunmak için kendilerini içeriyi kilitleyen kafe çalışanları polise haber verdi.
Saldırgan, "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Bu kişinin, 28 yaşındaki Sinan A. olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan genç; kapıyı yumruklamadığını, Başak Tatlıtuğ'un sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kafeye kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için kafeye gittiğini anlattı.
Daha sonra durumdan haberdar olan Başak Tatlıtuğ ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kişiden şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.