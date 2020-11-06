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Yükselişini sürdüren gram altın rekor kırdı! ABD Başkanlık seçimi ve dolar tetikliyor

ABD Başkanlık seçimindeki belirsizlik altın fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Altının gram fiyatı, 530 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını ise 3.451 liradan işlem görüyor.

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ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi henüz sonuçlanmazken, bu durum altın fiyatında etkili oldu.

Yeni haftaya yükseliş yönünde başlayan altın, hafta içinde de yükselişini sürdürdü. Dün güne 521 liradan başlayan gram altın, haftanın son gününe 530 liradan başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını da 3.451 liradan işlem görüyor.

Takip edilecek veriler

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik altın fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Altının ons fiyatında direnç 1.920 dolar 

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları henüz netleşmezken ülkedeki artan gerilim, koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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