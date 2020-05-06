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Yükselişe geçen dolar rekor seviyelerde! 7.1580'i test etti

Sabah saatlerinde 7.12'ye tırmanan dolar, daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. 

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Dün sabah saatlerinde 7.02'ye kadar çekilen dolar/TL, Merkez Bankası'nın swap limitlerini artıran düzenlemesi sonrası yükselişe geçerek 7.10 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,12'nin üzerine tırmanan dolar daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. Euro/TL ise 7,74'e kadar çıktı. 

Küresel piyasalar

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor. ABD borsaları dünü yüzde 1 civarı primli kapattıktan sonra bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde hafif artıda seyrediyor. Asya borsalarının genelinde de yükselişler dikkat çekiyor. Asya'da Çin ve Güney Kore borsaları tatilden dönerken; Japonya bugün de kapalı olacak.

Veri akışı

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferans piyasalar tarafından yakından izlenecek. Telekonferansın saat 16:00'da başlayacağı açıklandı. 

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