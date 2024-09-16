Yüksel Güran'ın ağıtındaki sır ne? Narin biliyordu, dayanamadı
Narin Güran'ın annesinin haftalar önce kaydedilen görüntüsündeki bir detay gündem oldu. Gülistan Doku'nun ailesinin ziyareti sırasında ağıt yakan anne Yüksel Güran'ın "Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri duyanları şaşırttı. Söz konusu görüntüler kısa sürede yayılırken, izleyenler başa alıp tekrar dinliyor.
Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken aralarında anne, ağabey ve amcanın da olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvuruluyor.
Özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler günlerdir Türkiye'nin gündemine otururken; Narin'in annesi Yüksel Güran'la ilgili ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.
GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİ ZİYARET ETMİŞTİ
Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesini yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.
Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.