Yüksekova’da kar kalınlığı 6 metreyi geçti! Geçit yapmak zorunda kaldılar
HAKKARİ Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar araçlarla açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçmiş durumda.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
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Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.
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Çığ tehlikesine rağmen...
6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.
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Kar tünelleri
6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
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