Yükseklerde kar, şehirde yağmur! Sıcaklıklar düşüyor: İşte il il hava durumu...

Dün gece itibariyle kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına girdik. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in verdiği bilgilere göre, Rusya üzerindeki yüksek basınç merkezinin etkisiyle kutup kökenli serin hava dalgası ilerliyor.

“Kuzeyde bulunan kutup kökenli hava, üzerimize doğru akmaya başladı. Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç sistemi, bu havayı biraz daha soğutuyor” diyen Tek, söz konusu havanın tam anlamıyla kutup soğukları olmadığını, ancak bölgeyi belirgin şekilde etkilediğini vurguladı.