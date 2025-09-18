Yükseklerde kar, şehirde yağmur! Sıcaklıklar düşüyor: İşte il il hava durumu...
Türkiye, kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girerken, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde eylül ortasında beklenen kar yağışı kafaları karıştırdı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini söylerken, Doğu Karadeniz’de kar zemine tutunabilir. Ancak asıl soru şu: Beklenen kar yağışı sert bir sonbahar ya da kışın habercisi mi, yoksa kısa süreli bir sürpriz mi?
Dün gece itibariyle kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına girdik. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in verdiği bilgilere göre, Rusya üzerindeki yüksek basınç merkezinin etkisiyle kutup kökenli serin hava dalgası ilerliyor.
“Kuzeyde bulunan kutup kökenli hava, üzerimize doğru akmaya başladı. Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç sistemi, bu havayı biraz daha soğutuyor” diyen Tek, söz konusu havanın tam anlamıyla kutup soğukları olmadığını, ancak bölgeyi belirgin şekilde etkilediğini vurguladı.
YAĞIŞLAR KUZEYDE ETKİLİ OLACAK
Sistemin Trakya’dan giriş yaparak Marmara ve Karadeniz genelinde etkili olacağını belirten Adil Tek, şu bilgileri verdi: “Trakya’dan başlayarak Marmara ve Karadeniz genelinde yağışlar bırakacak. Bu yağışlı sistem Marmara’da iki gün, Karadeniz’de ise üç gün boyunca devam edecek.”
Yağışların özellikle kuzey bölgelerde görüleceğini söyleyen Tek, sistemin güney ve iç kesimlere ulaşmasının beklenmediğini kaydetti: “Yağışlar Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve doğu illerine kadar sarkmıyor diyebilirim.”
YAĞIŞLI HAVA YURDU NE ZAMAN TERK EDECEK?
Sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceğini söyleyen Adil Tek, “Sıcaklıklar 8-10 derece düşüyor” ifadelerini kullandı. Bu düşüş, özellikle kuzey bölgelerde daha fazla hissedilecek. Ayrıca Tek, meteorolojik tahminlere göre yağışlı sistemin, pazar günü Karadeniz üzerinden yurdu terk edeceğini beklediklerini de ekledi.