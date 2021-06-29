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Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

EDİRNE'de kilosu 800 liradan satılan lavanta yağının hasadı başladı.

Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

Edirne'de Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günleri geçen haftalarda sona erdi.

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Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

 Etkinlik bitmesi ve lavantaların hasat döneminin gelmesiyle birlikte, lavanta tarlalarında 35 derece hava sıcaklığında zorlu hasat dönemi başladı.

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Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan lavanta tarlasında da hasat gerçekleştirildi.

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Yüksek ısıda elde ediliyor kilo fiyatı 800 TL! Edirne'de lavanta yağı hasadı heyecanı

Tarladan titizlikle toplanan lavantalar, motorlu biçim makinasıyla ayrılarak destinasyon ünitesine gönderildi. Yüksek ısıya sahip kazanların içerisine konulan lavantalardan yağ üretildi.

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