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Yüksek hızlı tren seferleri yarın itibariyle başlıyor ilk sefer Ankara'dan İstanbul'a

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yarın sabah saat 07.00 itibariyle Ankara’dan İstanbul’a yapılacak ilk seferle başlıyor. İstasyon ve trenlerde maske takmanın zorunlu olacağı paylaşılırken hastalık belirtisi olanların trene alınmayacağı belirtildi. Öte yandan bilet satışları online olarak ve gişelerden yapılıyor.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başlayacak. İki ay sonra ilk sefer saat 07.00'da Ankara-İstanbul arasında yapılacak.

Günde 16 sefer yapması planlanıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte YHT seferleri de başlayacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT seferlerinin günde 16 sefer yapması planlanıyor. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen bilet satışlarının yanı sıra gişelerden de hizmet verilmeye başlandı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için bugüne kadar yaklaşık 2 bin bilet satıldı.

İstasyon ve trenlerde maske takmak zorunlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta altını çizdiği tedbirler kapsamında YHT Garı içinde de birtakım yenilikler yaşandı. Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak. Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculuk esnasında trenlerde yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmazken, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak.

Hastalık belirtisi olan trene alınmayacak

Tedbirler kapsamında ekspres olarak başlatılan seferler kapsamında ara duraklarda yolcu bindirme ve indirme işlemi yapılmayacak. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıklamıştı. Yolcu kapasitesinin düşürülmesine rağmen seyahat esnasında görev alacak personelin sayısı ise güvenlik tedbirleri nedeniyle arttırılacak. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağı belirtildi.

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