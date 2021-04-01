Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri döndü! 'Eltim gelmez onlar birbirini seviyor'

Film gibi olay böyle başladı

Esra Erol'un programına çıkıp eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Mehmet Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." dedi.