Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri döndü! 'Eltim gelmez onlar birbirini seviyor'
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Bugün şok bir gelişme yaşandı ve küçük elti Hamide evine döndü. Canlı yanında annesiyle buluştu. "Eltim dönmez, onlar birbirini çok seviyor" dedi.
ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Tüm Türkiye'nin günlerdir ağzı açık izlediği skandal olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Küçük elti Hamide Duran, bugün evine dönerken eltisi ve Muammer Ay'la ilgili şok açıklamaar yaptı.
Film gibi olay böyle başladı
Esra Erol'un programına çıkıp eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Mehmet Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." dedi.
Türkiye günlerdir bu garip olayı konuştu. Eltiler canlı yayına çıkıp "Biz Muammer'in yanında kalacağız, onunla mutluyuz" dedi. Muammer Ay'ın büyü yaparak iki eltiyi yanında alıkoyduğu iddia edildi. Dizi film gibi izlenen skandal olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Esra Erol programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu. Ardından da küçük elti canlı yayına bağlanarak yine tuhaf şeyler anlattı.