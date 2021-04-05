Yufkacı Muammer olayında 3. kadının itirafları Esra Erol'u şok etti: Meğerse esas niyeti başkaymış
ATV'de ekrana gelen Esra Erol'daki Yufkacı Muammer olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Canlı yayındaki itiraflarda 3. kadının olduğu ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.
Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı.
Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor." dedi.
"Güvenmeyin" diyen Fatma Hanım "Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.