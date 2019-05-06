YSK'nın kararı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı
YSK üyeleri, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri parti yönetimince Ankara'ya çağrıldı.
CHP Olağanüstü Parti Meclisi 7 Mayıs Salı günü saat 10'da toplanacak.