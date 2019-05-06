YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar edilmesine ünlüler böyle tepki gösterdi

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. YSK Başkanı Sadi Güven, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada kararın yazılı olarak duyurulduğunu söyleyerek, yargı sürecinin sona erdiğini ifade etti. Seçim Kurulu'nun 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayısıyla toplandığını ve kararını verdiğini söyleyerek "bu kararlar yazılı olarak sizlere iletildi" dedi.