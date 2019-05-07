HABER /  EKONOMİ

YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum

YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum

YSK'nın İstanbul seçimleri iptal kararı sonrası yükselişe geçen dolar 7 Mayıs sabahına da hareketli başladı. Dün akşam saatlerinde 6.15 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, saat 08:00'da 6.10 seviyelerinde seyretti.

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itirazını 7'ye karşı 4 oyla kabul etti. Seçim, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. 

İşte son durum

YSK'dan suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP'nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin olağanüstü itirazlarını reddetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu
Ersun Yanal gözden çıkardı! Sezon sonu yolcu
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın devleri izledi
Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba Öcalan ve HDP iddiası
Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba Öcalan ve HDP iddiası
Meral Akşener'den şok teklif eğer bu çağrımız kabul edilmezse
Meral Akşener'den şok teklif eğer bu çağrımız kabul edilmezse
YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı
YSK kararı sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oluyor
Ümraniye'de seramik atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de seramik atölyesi alev alev yandı
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Uzmanlardan Ramazan ayında baygınlık uyarısı!
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Mayıs 2019 Aslan Burcu yorumu Hande Kazanova
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Şeker hastaları ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Çanakkale iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Çanakkale iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Yorumlar