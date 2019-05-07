YSK'nın İstanbul seçimleri kararı sonrası dolar fırladı! İşte son durum

YSK'nın İstanbul seçimleri iptal kararı sonrası yükselişe geçen dolar 7 Mayıs sabahına da hareketli başladı. Dün akşam saatlerinde 6.15 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, saat 08:00'da 6.10 seviyelerinde seyretti.

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itirazını 7'ye karşı 4 oyla kabul etti. Seçim, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

İşte son durum

YSK'dan suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.