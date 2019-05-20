YSK'dan İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili 200 sayfalık gerekçeli karar

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili gerekçeli kararı bugün açıklanıyor. YSK bugün merakla beklenen gerekçeli kararının 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yazımını tamamladığı ve karara muhalif olan üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kararın kamuoyu ile paylaşılacağı, kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi.

YSK İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili açıkladığı kısa kararında; “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” nedeniyle iptal kararı verildiğini açıklamış, yani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesini iptal gerekçesi saymıştı.

Başkan Sadi Güven dahil 4 ret oyu kullanan üyeler muhalefet şerhlerini yazdı. İptal yönünde oy kullanan 7 üye ise birlikte gerekçe yazımı kararı aldılar. Kendi aralarında hafta başından beri toplanıp gerekçe yazımı gerçekleştirdiler ve o gerekçeli karar bugün açıklanacak.

Neden iptal edilmişti?

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kısa kararda 31 Mart seçiminin iptalini 2 gerekçeye dayandırdı. Onlardan biri 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması. Yenileme kararındaki bir diğer detay ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri idi.

Herhangi bir sigorta kaydının bulunmadı

225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirlendi. Hatta bu kişilerden 112'sinin işsiz olduğu, herhangi bir sigorta kaydının bulunmadığı tespit edildi. 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı belirtildi.

Tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak

Bu sandıklarda kullanılan oyların aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı. Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli karar üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. 4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.