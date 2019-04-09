YSK'dan İstanbul için kritik karar!

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvurusunu reddetti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, 13 Nisan'da sona erecek süreç sonrası seçimlerin iptali için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı. Yaklaşık 10 saatlik toplantının ardından konuşan AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 38 ilçede oyların tamamının sayılmasına ilişkin yaptığı başvurudan 31'inin ele alındığını ve oyların tamamının sayılmasına ilişkin itirazın ise reddedildiğini söyledi.

Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun dün yapılan toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurulun, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı başvurudan 31 ilçe için karar verildiğini ve bu ilçelerde oyların tamamının sayılmasına ilişkin başvurunun kabul edilmediğini söyleyen Özel, 21 ilçede belirlenen 51 sandıkda ise oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

AK Parti temsilcisi Özel, itirazlarla ilgili sürecin sona ereceği 13 Nisan'da bu kez sonra tam hukuksuzluk iddiasıyla seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını ifade etti.

Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için yaptığı başvuru ise bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP'den ilk tepki: Hayırlı olsun

YSK'nın AK Parti'nin oyların tamamı yeniden sayılsın başvurusuna ilişkin kararı sonras CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, YSK'nın kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını ilan etti.

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