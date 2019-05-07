YSK kararı sonrası Fazıl Say'dan olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı! CHP'ye tavsiyem...

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserine katılmasıyla günlerce konuşulan Fazıl Say, yenilenecek İstanbul seçimleri ile ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. Paylaşımında İstanbul’da seçimi kazanan kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Say, CHP'ye de alınan bu karar sonrası bir tavsiyede bulundu.