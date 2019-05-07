YSK kararı sonrası Fazıl Say'dan olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı! CHP'ye tavsiyem...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan çok konuşulacak sözler geldi.
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserine katılmasıyla günlerce konuşulan Fazıl Say, yenilenecek İstanbul seçimleri ile ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. Paylaşımında İstanbul’da seçimi kazanan kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Say, CHP'ye de alınan bu karar sonrası bir tavsiyede bulundu.
YSK'nın İstanbul seçimleri ile ilgili kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Fazıl Say, paylaşımın altına şu notu düştü: "Biz İstanbul’da yaşayanların başkanı artık Ekrem İmamoğlu’dur! 20 kere de seçim yenilense, 20’sini de Ekrem İmamoğlu kazanacaktır!"
"Bu karara; Pes! Yazık bu ülkeye, ne kadar güven sarsıcı 16 milyonluk şehir için... Türkiye’ye üzülüyorum, yazık, ekonomisine, imajına... Huzur, uzlaşı mı aranıyordu? Böyle mi aranıyor? Cumhuriyet Halk Partisine tavsiyem boykot etmeleridir... Atatürk yüreğimizdedir."
Kısa süre içinde yüzbinlerce alan beğeni ve yorum alan bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yapan Fazıl Say, Kemal Atatürk imzalı bu sözü paylaştı. Bu gönderi de 70 bini aşkın beğeni aldı.