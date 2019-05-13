YSK kararı geride kaldı şimdi seçime odaklanmak lazım...

Şimdi siyasi partilerimizin seçime odaklanmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde neticeye ulaşma çabası içinde olmaları lazım.

Gerekçeli karar açıklanacakmış, açıklanmış, öyle demiş, böyle demiş, şu an için ne önemi var?

Özüne bakmak gerek. Seçim tekrarlanacak. Arada çok küçük bir oy farkı kalmış idi. Şimdi bu fark devam mı edecek, artacak mı, azalacak mı ya da tersine mi dönecek?

İşte asıl gündem bu…

Meriyetteki mevzuat YSK’yı bir karar vermeye zorladı.

AK Parti ve MHP’nin yürürlükteki seçim kanununa göre ve geçmiş uygulamalar çerçevesinde haklı olduğu pek çok konu vardı. Bunları YSK’ya götürdü. YSK’da uzun araştırmaların ve hararetli geçtiği anlaşılan tartışmaların ardından seçimin yenilenmesine karar verdi.

Karar talep doğrultusunda yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesini kapsıyor.

AK Parti’nin sandığa gitmeyen oyları motive etmesi ve yeniden kendisi ile hareketini temin etmesi şart.

Araştırmalar sandığa gitmeyen seçmenin çok büyük oranda AK Parti seçmeni olduğunu ortaya koyuyor.

CHP oylarını maksimize etmişti. İYİ Parti, HDP, diğer küçük radikal sol unsunlar ve Saadet Partisi birlikteliği ile ulaşabileceği en üst seviyeye çıkmış idi.

AK Parti ve MHP’de Cumhur ittifakı olarak birlikteydi.

DSP adayı, CHP adayı lehine bir açıklama ile yarıştan çekildi. 30 bin civarında oy almıştı. İstanbul için 30 bin bir rakam gibi görünmez ama seçimin kaderinin çok küçük oylarla belli olacağı gerçeği göz önüne alındığında bir hayli önemli…

Saadet yine adayını koruyacak. 103 bin oy almış. Aldığı oy nereden? AK Parti tabanından. Yani Saadet bu kararı ile bölmeye devam edeceğini ilan etmiş durumda…

Partisine bir “ders” vermek isteyen AK Partililerin 19 günlük İmamoğlu döneminden “ders” aldıklarını ve artık yeniden aynı tutum ve davranış içine girmeye kalkışmayacaklarını düşünüyorum.

AK Parti’nin olmadığı 19 günlük sürede Sayın İmamoğlu tüm söylemlerinin aksine, gücü eline geçirdiği andan itibaren çatışmaya, kavgaya dönük bir yönetim sergileyeceğini gösterdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oturma düzeninden, geçmişe dönük tüm verilerin kopyalanması girişimine, Kitap Fuarı’nın açılmaması kararına, makam odasında bulunan ülkenin Cumhurbaşkanının fotoğrafının kaldırılmasına kadar pek çok eylem ve işlemi bu kısacık süreye sıkıştırdı…

Tüm bunları görüp hala partisine “ders vermek” isteyen AK Partili var mıdır, bilemiyorum…

Günler hızlı akıyor. Hiç vakit kaybetmeden çalışmak gerekiyor.

Sandıklara sahip olmak görüldüğü üzere çok önemli. Geçersiz oyların tekrar sayımından da anlaşılıyor ki, sahipsizin malını kurt yiyor…

Otuz binlerde açıklanan oy farkı, geçersiz oyların tekrar sayımı ile bile 13 binlere düştü.

Kısacası, sonuçlar maalesef sandığa girdiği şekliyle sonuca yansımayabiliyor. Yine aynısı olmaması için, vatandaşın oyunun kullandığı haliyle sonuca etki edebilmesi için herkese büyük sorumluluklar düşüyor.