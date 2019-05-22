HABER /  SEÇİM
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

YSK İstanbul seçimlerinin iptal edilme nedenini açıklıyor

YSK İstanbul seçimlerinin iptal edilme nedenini açıklıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün açıklayacak. YSK'nın 200 sayfayı aşan gerekçeli kararı herkes tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Geçen gün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan 4 üyenin şerhlerini hazırlaması için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti. Kararın bugün açıklanabileceği belirtiliyor. 

Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.

Kısa iptal gerekçesi şöyle açıklanmıştı

YSK İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili açıkladığı kısa kararında; “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” nedeniyle iptal kararı verildiğini açıklamış, yani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesini iptal gerekçesi saymıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Türkiye ekonomisi zorlukları aşacak
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Türkiye ekonomisi zorlukları aşacak
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
ÖNCEKİ HABERLER
Göksel Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması Fenerbahçe gidecek mi
Göksel Gümüşdağ'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması Fenerbahçe gidecek mi
Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
Üsküdar'da liseliler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama
Almanya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklama
Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Güllü Köse eski hali nasıldı Güllü Köse kimdir ne iş yapıyor?
Güllü Köse eski hali nasıldı Güllü Köse kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar