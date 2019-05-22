YSK İstanbul seçimlerinin iptal edilme nedenini açıklıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün açıklayacak. YSK'nın 200 sayfayı aşan gerekçeli kararı herkes tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Geçen gün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan 4 üyenin şerhlerini hazırlaması için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti. Kararın bugün açıklanabileceği belirtiliyor.

Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.

Kısa iptal gerekçesi şöyle açıklanmıştı

YSK İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili açıkladığı kısa kararında; “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” nedeniyle iptal kararı verildiğini açıklamış, yani kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirilmesini iptal gerekçesi saymıştı.