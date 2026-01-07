YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret

YSK Başkanı Yener, görev süresinin dolacak olması nedeniyle siyasi parti liderlerine yönelik gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) başında kritik seçim süreçlerini yöneten Ahmet Yener, görev süresinin sonuna yaklaşırken siyasi liderlerle vedalaşmaya devam ediyor. Yener bu kapsamda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

Bahçeli ile gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede Yener’in, YSK’nın teknolojik dönüşümü ve son dönemdeki seçim tecrübeleri üzerine kısa değerlendirmelerde bulunduğu ve veda mesajlarını ilettiği öğrenildi.

YSK’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ YAKLAŞIYOR

Ahmet Yener’in görev süresinin dolmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nda yeni başkanlık seçimi için hazırlıkların başlaması bekleniyor.