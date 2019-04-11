YSK AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşüyor seçim iptal mi?

İSTANBUL Büyükçekmece seçim sonuçlarıyla ilgili YSK'dan bir son dakika haberi geldi. YSK AK Parti'nin olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.

AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usuzsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmış ve YSK'ya başvurarak seçimlerin iptalini istemişti. YSK şimdi AK Parti'nin bu talebini görüşüyor.

YSK'nın 7 asil 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.

Akşam saatlerine doğru kararın çıkması bekleniyor. Seçim sonuçlarının iptal edilme gibi bir olasılığı da var. Gözler YSK'dan gelecek kararda..