Ypg'yi Entegrasyona Zorlayan Sebepler

Terör örgütü Ypg, 10 Mart Pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam’da yeni yönetim ile anlaşmaya vardı.

Sivil kıyafetler giymiş teröristbaşı Mazlum Kobani, Şam’a Amerikan helikopteriyle gitti.

Sekiz maddeden oluşan protokolü, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile geçici yönetimin başı Ahmet Eş-Şara imzaladılar.

Terör örgütü ile Suriye Yönetimi arasındaki anlaşma; İmralı’nın çağrısı, Lazkiye ve Tartus’taki deneme, İsrail ile İran’ın provokasyonları ve Ürdün Mutabakatı sonrasında gerçekleşti.

Bizim güzide basın, bu anlaşmadan sonra terör örgütünün Ypg olan ismini hemen tevil ederek Amerikancası olan SDG’yi kullanmaya başladı.

Türkiye’nin resmi tezlerine göre örgütün ismi Ypg, siyasi uzantısının ismi de Pyd’dir. Bu kadar basittir. Bunun dışında adlandırmak, devletin tezlerine muhalefet etmektir.

Anlaşmanın en önemli ve dikkat çeken kısmı, “Sınır geçişleri, havaalanları ve petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi” maddesidir.

Bu maddeden örgütün kendini zımni olarak feshettiği anlaşılabilir. Ypg, yine bu maddeye göre görev tanımını feshedecek olmasına rağmen fiziki olarak Suriye Ordusu’nda mündemiç olacaktır.

Ypg’nin Suriye Ordusu içindeki varlığı ve etkinliğinin hem Türkiye hem de Suriye için risk oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Protokolde bahsedilen bütünleşme ya da entegrasyon için dokuz aylık bir süre belirlendi. Diğer maddeler, yönetsel ve anayasal konulardır. Anlaşma maddeleri detaylandırıldıkça riskler ya da faydalar ortaya çıkacaktır.

Türkiye, ihtiyatlı bir iyimserlikle süreci takip edeceğini belirtti. Aynı şekilde ABD de süreci yakından izleyeceğini açıkladı.

Ankara’ya göre anlaşma 20 Şubat’ta imzalanacaktı, fakat bazı nedenlerden bugüne kaldı.

Bu tarihe kalmasının nedenlerinden biri olarak da Öcalan’ın çağrısının beklendiği söylenebilir.

Peki, Ypg Şam Yönetimi ile nasıl anlaşma noktasına geldi?

· Öcalan’ın çağrısı

· Suriye’de İran ve Rusya varlığının sonlanması

· Çağrıda; federasyon, özerklik ve ulus devlet taleplerinden vazgeçilmesi,

· Pjak, Pkk vb. bileşenlerin çağrıya uyacaklarını açıklamaları

· Barzani ve Talabaniler’den yeterli desteği alamaması

· ABD’nin baskısı

· Esed artıklarının Lazkiye ve Tartus’taki eylemlerinin başarılı şekilde bastırılması

· En önemlisi, Türkiye’nin küresel ölçekte artan gücü ve terörle mücadeledeki kararlılığı

Terör örgütü Ypg şark kurnazlığı ile süreçten istifade etmeye çalışırsa Adana Mutabakatı ve BM’nin 51’inci maddesi devreye girecektir.

Suriye Yönetimi, Ypg ile anlaştıktan sonra Dürzilerle de mutabakata vardı.

Arap nüfustan sonra ikinci büyük etnisite Türkmenler’dir. Yeni yönetimin Türkmenlerle de masaya oturması ve haklarını güvence altına alması gerekir.

Suriye’deki Türkmenler, Irak’taki Türkmenler’in yalnızlığına terk edilmemelidir.

Bu süreçte Suriye Milli Ordusu, yeni rejimin ve yek parça bir Suriye’nin teminatı olacak tek unsurdur.

Gelişmelere dair okumalar yapılırken terör elebaşları değil, resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.