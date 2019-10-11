YPG'den yine havanlı saldırı! Suruç'tan acı haber geldi 2 şehit

Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırıları sonucu sivil şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Acı haber bu kez Şanlıurfa Suruç'dan. Hain saldırı sonucu 2 sivil vatandaşımız şehit oldu.

Son dakika haberine göre; Şanlıurda Suruç'ta YPG'nin havanlı saldırısı sonucu 2 sivil vatandaşımız şehit oldu.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

2 şehit 2 yaralı

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

Dün hain terör örgütü YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine ayrıca Mardin Nusaybin ilçesine Suriye tarafından atılan havan mermileri nedeniyle 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Toplam sivil kaybı 9 oldu Suruç'tan gelen yeni 2 şehit haberi ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana toplam 9 sivil vatandaşımız şehit oldu.

Ayrıntılar geliyor...