BIST 9.401
DOLAR 39,78
EURO 46,76
ALTIN 4.271,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'ta vücuduna kene yapışan kadın öldü, oğlu vatandaşları uyardı

Yozgat'ta vücuduna kene yapışan kadın öldü, oğlu vatandaşları uyardı

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi. Vefat eden kadının oğlu, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin" dedi.

Abone ol

Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde 5 gün önce vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki Elife Güser, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Güser, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Güser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elife Güser'in oğlu Mesut Güser, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta vücuduna kene yapışan kadın öldü, oğlu vatandaşları uyardı - Resim: 0

Annesine bahçede çalıştığı sırada kene yapıştığını belirten Güser, "Annemi geçen hafta kene ısırmasından dolayı hastaneye yatırdık. Maalesef kendisini kaybettik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin." diye konuştu.

Yakınlarına teslim edilen Güser'in cenazesinin Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta 8 film vizyona girecek! Issız Adam yeniden izleyici ile buluşuyor
Bu hafta 8 film vizyona girecek! Issız Adam yeniden izleyici ile buluşuyor
Hicri yeni yıl bugün başladı! Ali Erbaş, İslam aleminin yeni yılını tebrik etti
Hicri yeni yıl bugün başladı! Ali Erbaş, İslam aleminin yeni yılını tebrik etti
AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar!
AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar!
Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
AK Parti emekli maaşları için harekete geçti TBMM tatili 31 Temmuz'a ertelendi
AK Parti emekli maaşları için harekete geçti TBMM tatili 31 Temmuz'a ertelendi
Hisse fiyatlarını uçuran BP - Shell iddiası doğru mu? Shell'den açıklama
Hisse fiyatlarını uçuran BP - Shell iddiası doğru mu? Shell'den açıklama
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Rusya'dan korkutucu açıklama! "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama! "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama: "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama: "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Üniversitelerde yeni dönem! Mesleki eğitim kökten değişecek
Üniversitelerde yeni dönem! Mesleki eğitim kökten değişecek
Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet
Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet
Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"
Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"