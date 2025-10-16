Yozgat'ta kesinleşmiş 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yattığı Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 gün önce kaçan E.Ü'yü operasyonla yakaladı.
Jandarma ekipleri, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.