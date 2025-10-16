BIST 10.475
Yozgat'ta kesinleşmiş 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yattığı Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 gün önce kaçan E.Ü'yü operasyonla yakaladı.

Jandarma ekipleri, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

