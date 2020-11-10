Yozgat'ta inşaat kazısında bulunan yeraltı mağarası şaşırttı! Korumaya alındı
YOZGAT'ta bulunan yeraltı mağarası kepçe ile kazı yapıldığı sırada bulundu. Tesadüfen ortaya çıkan sarkıt ve dikit bulunan mağara incelemeye alındı.
Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti.
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Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu. İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı.
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Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.
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Derinliği araştırmada: Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.
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