Yozgat'ta Azizli köyünde Çakmak ailesi kabusu yaşadı evlerini terk etmek zorunda kaldılar
Yozgat’ın merkeze bağlı Azizli köyünde oğlu, gelini ve torunu ile yaşayan Adile Çakmak’ın evini akrepler bastı. İlaçlar da çare olmayınca evi terketmek zorunda kaldılar.
Yozgat'ta Çakmak ailesi akrep kabusu yaşıyor. Azizli köyünde Çakmak ailesinin evlerini akrepler bastı. Önceleri sabaha kadar nöbet tutan aile, evlerini defalarca ilaçlatarak akrepten kurtulmak istedi. İlaçlama ile de bu durumun önüne geçemeyen aile, en sonunda evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Evlerinin her odasında, eşyaların arasında dahi akreple karşılan aile, evde 9 aylık bir çocuğun da olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
Evde korkudan yaşayamaz hale geldiklerini de söyleyen Adile Çakmak, “Bir haftadır biz evimizde durmuyoruz. Bizim evimizde akrep var. Belediyeyi çağırdık, biz kendimiz ilaçladık ama baş edemedik. Biz yetkililerden Valilikten, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler. Gece olunca her tarafta akrep çıkıyor, bizim 9 aylık bebeğimiz var özellikle ondan çok korkuyoruz. Evimizde duramıyoruz, Yozgat’a kızımın evine gidiyoruz” dedi.
"Bir haftada yüz tane akrep öldürdük"
Akrep nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirten Çakmak, “Bir haftada yüz tane akrep öldürdük, yatak odasında, koridorda, eşyaların arasında her tarafta akrep var. Evimizin haline bakın. Her taraftan akrep arıyoruz geceleri. Artık evde duracak durumumuz kalmadı, evimizi terk etmek zorunda kaldık. Korkudan yaşayamıyoruz.