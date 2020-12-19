Youtube'un en çok kazananı 9 yaşında! Ryan Kaji 2020'de 30 milyon dolar kazandı
9 yaşındaki Ryan Kaji, sadece 2020 yılında Youtube'den 29.5 milyon dolar gelir elde etti. Küçük Youtuber markasından ise bakın ne kadar kazanmış...
Her yıl milyonlarca genç ve çocuk Youtuber olmak istiyor. Diğer internet platformları gibi Google'nın video izleme servisi Youtube içerik üreticilerine reklamlarından pay veriyor.
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Youtube'un verilerine göre 2020'nin en çok kazananı henüz 9 yaşındaki bir çocuk.
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Kutu açtı oyuncak inceledi: Kutu açma ve oyuncak inceleme videoları çeken küçük çocuk 2020 yılında sadece Youtube'dan 29.5 milyon dolar para kazandı.
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3 yıldır en çok kazanan: Kaji, ayrıca 2019 ve 2018 yıllarında da platformun en çok kazananı olmuştu.
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