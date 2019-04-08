Youtuber Sarah Stevenson doğum anını paylaştı, rekor kırdı
Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Stevenson, 30 saatlik ilk doğum macerasını anbean görüntülediği videosunu YouTube kanalında milyonlarca insanla paylaştı.
Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var. Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı.
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Ve duygusal doğum videosu 1,8 milyon kişi tarafından izlendi. Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Genç kadın 30 saat süren sancı sürecinin sonunda ise soluğu hastanede aldı ve bebeğini epidural yöntemle dünyaya getirdi.
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İşte Youtuber Sarah Stevenson'ın doğumuna binlerce insanın şahit olduğu minik bebeği...
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