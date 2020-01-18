YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuştu

Hacklenme olayı ünlü YouTuber’ı çok sinirlendirdi, Webtekno’da yer alan habere göre Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”