Youtuber Bailey Sarian makyaj yaparken anlattıklarıyla kan donduruyor
YouTube platformunda tanıdığımız, tanımadığımız birçok yayın yapan kişiler bulunuyor. Ancak bunlardan bir tanesi var ki (Bailey Sarian), onu diğer Youtuber'lardan ayıran çok büyük bir özellik var...
Özellikle genç yaştaki kişilerin YouTube'da takip ettiği yüzlerce tanınmış youtuber. Var bunların hepsi farklı kategorilerde ilerlerken Bailey Sarian isimli fenomen çok farklı bir tarzda yayın yapıyor. Genel olarak YouTube'dan makyaj videoları çeken Bailey Sarian’ı diğer Youtuber’lardan ayıran özellik ise makyaj yaparken anlattıkları.
Bailey Sarian bir yandan makyajını yaparken, bir yandan dünya üzerindeki ilginç cinayet olaylarını anlatıyor.
Sosyal medyada makyaj videoları yıllardır en çok izlenen kategorilerin başında geliyor. Özellikle YouTube'da hem Türkiye'de hem de dünyanın kalanında en çok izlenen kanalların başında makyajla ilgili olanlar var. Ancak YouTube'da 6,4 milyon takipçisi olan Bailey Sarian'ı diğer YouTuber'lardan ayıran bir özellik var: Bir makyaj sanatçısı olan Sarian, bir yandan makyaj yaparken bir yandan da gerçekten yaşanmış suçları, işlenmiş cinayetleri ve katillerin hikayelerini anlatıyor.
ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Sarian, makyaj ve gizem ile suç gibi birbirinden apayrı görünen iki mevzuyu birleştirerek para kazanıyor. Netflix'in sosyal medya kanalıyla da işbirliği yapan 33 yaşındaki Sarian, hobisiyle ilgili videolar yaparken bir anda büyük bir isme dönüştü: