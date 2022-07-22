Youtuber Bailey Sarian makyaj yaparken anlattıklarıyla kan donduruyor

Sosyal medyada makyaj videoları yıllardır en çok izlenen kategorilerin başında geliyor. Özellikle YouTube'da hem Türkiye'de hem de dünyanın kalanında en çok izlenen kanalların başında makyajla ilgili olanlar var. Ancak YouTube'da 6,4 milyon takipçisi olan Bailey Sarian'ı diğer YouTuber'lardan ayıran bir özellik var: Bir makyaj sanatçısı olan Sarian, bir yandan makyaj yaparken bir yandan da gerçekten yaşanmış suçları, işlenmiş cinayetleri ve katillerin hikayelerini anlatıyor.