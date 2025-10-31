BIST 10.972
YouTube'dan Disney kararı! Platformdan o kanallar kaldırılacak...

YouTube TV’de bulunan Disney kanalları yaşanan anlaşmazlık üzere kaldırıldı. Bu gelişme milyonlarca aboneyi olumsuz etkileyecek.

Walt Disney’in bünyesinde bulunan ESPN ve ABC gibi popüler kanallar, Google’ın çevrim içi televizyon servisi YouTube TV’den çıkarıldı. Variety ve Los Angeles Times’ın perşembe gecesi aktardığı bilgilere göre, iki şirket arasında yürütülen lisans anlaşması görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Reuters’ın haberine göre, Disney ve Google temsilcileri mesai saatleri dışında yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi. Tarafların anlaşmazlığı ne zaman çözeceği ya da Disney kanallarının platforma ne zaman geri döneceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu gelişme, YouTube TV üzerinden spor ve eğlence içeriklerine erişen milyonlarca aboneyi doğrudan etkileyecek. Özellikle ESPN kanallarında yayınlanan canlı spor karşılaşmalarının yayından kalkması, kullanıcılar arasında tepkilere neden olabilir.

