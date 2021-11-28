Yörük kızı Müslüme'nin dedesinin iğrençlikleri bitmiyor! Ablası açıkladı: 'Dedem beni sıkıştırdı...'

'Dedem beni sıkıştırdı'

Anne Selvi Yağal'ın ifadesinde, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın eşi askerdeyken kendisine tecavüz ettiğini, Müslüme'nin ablası A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia etti. Ayrıca, Hasan Yağal'ın 14 yaşındaki A.Y.'yi de taciz ettiği bilgisi edinilirken, A.Y.'nin, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.