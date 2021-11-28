Yörük kızı Müslüme'nin dedesinin iğrençlikleri bitmiyor! Ablası açıkladı: 'Dedem beni sıkıştırdı...'
MERSİN'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin babası çıkan dedesinin sapıklıkları kan dondurdu. Sapık dedenin, Müslüme'nin 14 yaşındaki torununun da babası olduğu ve onu da istismar ettiği ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi kan dondurdu.
Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın sapıklıklarıyla ilgili kan donduran itiraflar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müslüme'nin annesi olan gelinine defalarca tecavüz ettiği ortaya çıkan sapık dede Hasan Yağal Müslüme'nin biyolojik babası çıkmıştı. Saık dedenin, gelinine tecavüzünden dünyaya gelen Müslüme'nin ablası 14 yaşındaki A.Y.’ye de cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 14 yaşındaki kızın itirafları kan dondurdu. Müslüme’nin annesi ve 4 kardeşi koruma altına alındı.
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal'ın tutuklanmasının perde arkası yavaş yavaş aydınlanıyor. Anne Selvi Yağal ifadesinde, Hasan Yağal'ın, eşi askerdeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini iddia etti. Dedenin tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.
3 ayrı suçtan tutuklandı! Kasten öldürme, tecavüz ve cinsel istismar
Müslüme'nin ölümü sonrasında tutuklanan Hasan Yağal'ın, 3 ayrı suçtan tutuklandığı öğrenilirken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.
'Dedem beni sıkıştırdı'
Anne Selvi Yağal'ın ifadesinde, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın eşi askerdeyken kendisine tecavüz ettiğini, Müslüme'nin ablası A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia etti. Ayrıca, Hasan Yağal'ın 14 yaşındaki A.Y.'yi de taciz ettiği bilgisi edinilirken, A.Y.'nin, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.