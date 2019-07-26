Yorgunluğunu denizde atan Güliz Ayla fiziğiyle görenleri mest etti
Pop müziğinin genç ismi Güliz Ayla öncesi gün Bodrum'a denize girerken görüntülendi. Güzel şarkıcı denize girerek stres attı.
Güliz Ayla, 2015 yılında çıkardığı Olmazsan Olmaz parçasıyla adını duyurmayı başardı. Şarkı, Youtube'da 95 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı. Ayla, aynı yıl kendi adını verdiği çıkış albümünü çıkarttı.
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Güzel şarkıcı tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ayla, Bodrum'da hem çalışıyor hem de sahne alıyor. Güzel şarkıcı yaz aylarını Bodrum'da geçiriyor.
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Gündüzleri denize girip stres atan ve Barbelo otelde dinlenen Ayla, geceleri ise mekanlarda sahne alıyor.
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Denize girerken objektiflere takılan Ayla'nın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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