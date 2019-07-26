Yorgunluğunu denizde atan Güliz Ayla fiziğiyle görenleri mest etti

Güliz Ayla, 2015 yılında çıkardığı Olmazsan Olmaz parçasıyla adını duyurmayı başardı. Şarkı, Youtube'da 95 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı. Ayla, aynı yıl kendi adını verdiği çıkış albümünü çıkarttı.