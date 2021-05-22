Yönetmen Kubilay Kasap, oyuncu eşinin aracına 'böcek' koydu! Hem aldatıldığını öğrendi hem hapis yatacak

Yönetmen Kubilay Kasap, Güllerin Savaşı ve Hıçkırık dizilerinden tanınan oyuncu eşi Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirerek konuşmaları kaydetti. Aldatıldığını öğrenen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı. Ancak yönetmen, eşi Meltem Kasa'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği için 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.