Yönetmen Kubilay Kasap, oyuncu eşinin aracına 'böcek' koydu! Hem aldatıldığını öğrendi hem hapis yatacak
Yönetmen Kubilay Kasap, eşi oyuncu Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı koyup konuşmalarını kaydetti. Aldatıldığını öğrenen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı. Şimdi 3 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
Yönetmen Kubilay Kasap, Güllerin Savaşı ve Hıçkırık dizilerinden tanınan oyuncu eşi Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirerek konuşmaları kaydetti. Aldatıldığını öğrenen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı. Ancak yönetmen, eşi Meltem Kasa'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği için 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Sabah'ın haberine göre, yönetmen Kubilay Kasap, Meltem Kasap ile evliydi. Geçimsizlik yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
Kasap, dava devam ederken, eşinin kullandığı araca dinleme cihazı yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığını bu şekilde belgeleyen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı.
ÜÇ YIL HAPİS İSTEMİ
Güllerin Savaşı dizisinin 'Mesude'si Meltem Pamirtan Kasap ise eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.