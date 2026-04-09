Yönetim golcü için kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'de 50 Milyon Euroluk bütçe
Fenerbahçe, transfer döneminde önceliği forvet bölgesine verecek. Sarı-lacivertlilerin bu bölge transferine 50 milyon euro bütçe ayırdığı ileri sürüldü.
Ara transfer döneminde Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yolları ayıran Fenerbahçe, sadece Cherif takviyesinde bulunmuştu
Sidiki Cherif'in geçen süreçte beklenen etkiyi gösterememesi üzerine Fenerbahçe yönetiminin yaz transfer döneminde forvet mevkiine önemli takviyeler yapacağı ileri sürüldü.
GOLCÜ TRANSFERİNE 50 MİLYONLUK BÜTÇE
Yaz transfer döneminde en az iki golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-lacivertli yönetimin bu transferler için 50 milyon euro bütçe ayırdı.
