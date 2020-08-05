Yonca Evcimik'in başı derde girdi 3,5 milyon TL'lik evinden oldu
Şarkıcı Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon TL değerindeki krediyi ödeyemedi ve ipotek ettirdiği evinin satılması için İcra Müdürlüğü harekete geçti.
Geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çeken Yonca Evcimik'in başı derde girdi. Yaklaşık olarak bir milyon TL değerinde kredi alan Evcimik, Günaydın'da yer alan habere bir süre sonra krediyi ödeyemedi.
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Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.
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Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.
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Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.
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