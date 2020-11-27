Yonca Evcimik'in açıklaması 'Ayıp Şeyler' şarkısından beter 'Özrü çok beklerler'
Yonca Evcimik, eleştirilerin hedefi olan 'Ayıp Şeyler' şarkısı hakkında açıklama yaptı. Fakat açıklaması şarkıdan beter dedirtti.
Yonca Evcimik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ''Ayıp Şeyler'' adlı bir şarkı piyasaya sürdü. Fakat şarkının sözleri herkesin tepkisini çekti. Evcimik'in söz konusu şarkısında ''Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle'' ifadeleri yer alınca en çok da kadınlar tepkilerini gösterdi.
44 bin kişi ise 'beğenmeme' butonuna tıklarken sosyal medya kullanıcıları şarkıya tepki gösterdi. Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını yapan Burak Akkul da tepkisini Twitter'dan dile getirirken, Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadesini kullandı.
Tepki çeken şarkıya ilişkin Habertürk yazarı Esin Övet'e konuşan Yonca Evcimik ise açıklamasıyla her şeyi daha da kötü bir duruma soktu. İşte Evcimik'in 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısındaki sözlere dair açıklaması:
"Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim."