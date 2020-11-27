Yonca Evcimik'in açıklaması 'Ayıp Şeyler' şarkısından beter 'Özrü çok beklerler'

Yonca Evcimik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ''Ayıp Şeyler'' adlı bir şarkı piyasaya sürdü. Fakat şarkının sözleri herkesin tepkisini çekti. Evcimik'in söz konusu şarkısında ''Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle'' ifadeleri yer alınca en çok da kadınlar tepkilerini gösterdi.