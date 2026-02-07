BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53

Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı...

|
Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı...

90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı... - Resim: 1

Evcimik, son olarak hayatının film olması ihtimaline karşılık kendisini canlandırmasını istediği ismi açıkladı.

16
Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı... - Resim: 2

Sabah'ta yer alan habere göre, kendisi gibi enerjik ve neşeli bir karakter arayan şarkıcı, gönlündeki ismin Gupse Özay olduğunu belirterek "Matrak ve eğlenceli bir kız" dedi.

26
Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı... - Resim: 3

62 yaşındaki Yonca Evcimik daha önce yaptığı bir açıklamada genç kalmanın sırrını şu sözlerle dile getirmişti:

36
Yonca Evcimik hayatını oynayacak oyuncuyu açıkladı! Bakın o isim kim çıktı... - Resim: 4

"Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum."

46