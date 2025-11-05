Yonca Evcimik fit görüntüsü ile şaşırttı! Yaşını duyunca inanamayacaksınız...

YONCA'NIN 10 SIRRI

Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:

"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."