Yonca Evcimik fit görüntüsü ile şaşırttı! Yaşını duyunca inanamayacaksınız...
1991'deki 'Abone' albümüyle pop müzikte şöhreti yakalayan 62 yaşındaki Yonca Evcimik'in sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Çılgın Bediş ile ekranların en sevilen ismi olan Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor. 90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik önceki gün tekne turunda çekilen bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Evcimik gönderisine de "Yeni şarkım 'Lambada' ile 4 mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler. 'Lambada' şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum" notunu düştü.
Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi. Hayranları "18 görünümlü 62", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazdı.
YONCA'NIN 10 SIRRI
Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:
"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."