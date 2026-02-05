BIST 13.882
Yonca Evcimik "Fatih Ürek uyanmasın" demişti! "O sözlerden pişman değilim"

|
62 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, "Fatih Ürek'in uyanmaması iyi oldu" sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Gece bir etkinlik çıkışı görüntülenen Evcimik, "Sözlerimin arkasındayım. Mucize gerekliydi. Fatih'in yolu açık olsun." derken, giydiği transparan elbiseyle de dikkatleri üzerine çekti.

Yonca Evcimik "Fatih Ürek uyanmasın" demişti! "O sözlerden pişman değilim" - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz gece katıldığı bir etkinlik çıkışında Fatih Ürek hakkında daha önce söylediği tartışmalı sözlere açıklık getirdi.

Yonca Evcimik "Fatih Ürek uyanmasın" demişti! "O sözlerden pişman değilim" - Resim: 2

"FATİH ÜREK'İN YOLU AÇIK OLSUN"

"Fatih'in uyanmaması iyi oldu" şeklindeki ifadesinin arkasında olduğunu belirten 62 yaşındaki sanatçı, durumun bir mucize gerektirdiğini vurgulayarak Ürek için "Yolu açık olsun" temennisinde bulundu.

Yonca Evcimik "Fatih Ürek uyanmasın" demişti! "O sözlerden pişman değilim" - Resim: 3

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geceye damga vuran bir diğer detay ise Evcimik'in cesur kıyafet tercihi oldu. 

Yonca Evcimik "Fatih Ürek uyanmasın" demişti! "O sözlerden pişman değilim" - Resim: 4

Giydiği transparan elbiseyle tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, hem açıklamaları hem de fit görünümüyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

