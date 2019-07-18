Yonca Evcimik direk dansıyla Jennifer Lopez'e meydan okudu! Sosyal medya sallandı
Türk popunun efsane ismi Yonca Evcimik, yeni filmi için direk dansı yapan Jennifer Lopez'e meydan okudu. Evcimik sosyal medyayı yaptığı direk dansı ile salladı.
90'lara damga vuran 55 yaşındaki Yonca Evcimik, yeni filmi için striptiz rolüne giren Jennifer Lopez'e yaptığı direk dansı ile meydan okudu. 2017 Yılına ait bir direk dansı videosunu sosyal medya hesabı Instagram'a koyan YOnca Evcimik, sosyal medyayı salladı. Evcimik, kıvraklığıyla kendisine hayran bıraktı.
Yonca Evcimik, direk dansı performansını paylaşırken Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulundu. Evcimik, herkesi kendisine hayran bıraktığı direk dansı videosunun altına, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.
Sosyal medyada direk dansı olay olan Evcimik'in paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi. Hayranları, meydan okuduğu Jennifer Lopez yerine Yonca Evcimik'i tercih etti ve Evcimik'i övgülere boğdu.
Evcimik'in meydan okuduğu Jennifer Lopez'in direk dansı yapması ise 13 Eylül'de vizyona girecek olan Hustlers filmiyle bağlantılı.