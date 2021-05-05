'Yol'suzluk Meryem Ana Kilisesi’ni unutturdu! Tarihi kilise dökülmeye başlandı
KAPADOKYA'nın başlangıç noktasında yer alan tarihi Meryem Ana Kilisesi, yolu olmadığı için ziyaretçilerden rağbet görmüyor. Haliyle de yağmacılar kiliseyi tahrip etmeye başladı...
Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'nin yanındaki Meryem Ana Kilisesi, sadece yürünerek zorlu bir yoldan ulaşılabildiği için bölgedeki diğer yapıtlar kadar ilgi görmüyor. Yol sorunu olduğu için kiliseye kimsenin gelmek istemediğini söyleyen Selime Belde Belediye Başkanı Levent Çevik, kiliseye yapılacak bir merdivenle rahatlıkla ulaşılabileceğini belirtti.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu.
Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra Hazreti İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkati çekiyor.
Katedralin yanındaki Meryem Ana Kilisesi ise yürünerek dik yamaçtan ulaşılabildiği için bölgedeki diğer yapıtlar kadar ilgi görmüyor.