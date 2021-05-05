'Yol'suzluk Meryem Ana Kilisesi’ni unutturdu! Tarihi kilise dökülmeye başlandı

Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'nin yanındaki Meryem Ana Kilisesi, sadece yürünerek zorlu bir yoldan ulaşılabildiği için bölgedeki diğer yapıtlar kadar ilgi görmüyor. Yol sorunu olduğu için kiliseye kimsenin gelmek istemediğini söyleyen Selime Belde Belediye Başkanı Levent Çevik, kiliseye yapılacak bir merdivenle rahatlıkla ulaşılabileceğini belirtti.