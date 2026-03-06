Yolda yürürken silahlı saldırıya uğramıştı! Semiha'yı öldüren...

İstanbul Fatih'te, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sokakta dün Semiha Deniz'in (33) silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı Emrah Deniz'in (40) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Deniz, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 2011'de evlenen çiftin iki kızının bulunduğu ve uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, ayrıca şüpheli hakkında 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.