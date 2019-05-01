Yolda buldu oyunca sandı fiyatını duyunca şoka uğradı
Bartın'da yolda bulduğu şeyi oyuncak sanan yaşlı adam, bulduğu şeyin 15 bin TL'lik yakut işlemeli künye olduğunu anlayınca şaşkına döndü.
Bartın'da S.U. (34) adlı kadının yolda düşürdüğü gözleri yakut işlemeli kaplan şeklindeki künyesi N.B. (59) tarafından bulundu. N.B.'nin değerinden habersiz olduğu künyeyi oynaması için torununa verdiği ortaya çıktı. Olay ise bakın nasıl gelişti.
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Bartın’da S.U. isimli kadın, 15 bin TL değerindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde düşürdü. Eve gidince künyeyi düşürdüğünü fark eden S.U. durumu polise bildirdi.
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Polis, kadının künyeyi düşürdüğü yerde bulunan iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. N.B.’nin yolda bulduğu künyeyi aldığı belirlendi.
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N.B.’nin evine giden polis, künyeyi istedi. N.B. kaplan şeklindeki künyeyi oyuncak sandığını ve 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi.
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