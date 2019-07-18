Yolculuk yapacaklara müjde! Yeni nesil akıllı bavullar geliyor işte özellikleri
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte seyahat planları yaparken herkesin korkulu rüyası bavullar şekillerini değiştiriyor. Bavul ve uçak bileti derken yolculuğunuz esnasında bilmediğimiz çok önemli bilgileri derledik.
Zaman değişirken yolculuk da şekil değiştiriyor. Daha kolay daha hafif daha konforlu yolculuklar bizleri bekliyor. Bavullar değişiyor, uçak yolcuları için yeni dönemin kapıları aralanıyor. Teknoloji ilerlerken uçak yolcularının aldığı hizmetlerde gelişiyor.
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Örneğin bu bavula uzaktan bakıldığında sıradan bir bavula benziyor; ancak işin aslı hiç de öyle değil!
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Yatağın üzerine konulduğunda bavul büyümeye başlıyor. bu biraz şaşkınlık yaratıyor. Ama işimizi kolaylaştıracağa benziyor.
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Adım adım genişleyen bavul böylece isteğe göre büyük ya da küçük ebatlarda hizmet ediyor. Şimdi içine istediğiniz kadar kıyafet doldurabilirsiniz.
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