Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, bir yolcu otobüsü Pencap eyaletine bağlı Chakwal bölgesinde vadiye yuvarlandı.
Otobüsün yaklaşık 30 metre derinlikteki bir vadiye düştüğünü belirten yetkililer, kazada otobüs şoförü dahil 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Yetkililer, yaralıların tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırıldığını kaydetti.