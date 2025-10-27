Yola yabancı hakemlerle mi devam edilecek? TFF'den açıklama geldi

TFF'nin bahis skandalının ardından yabancı hakem konusunu gündeme getirmeyeceği belirtildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aktif 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından hakemlerin alacağı cezalar ve yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

YABANCI HAKEME KAPILAR KAPALI

NTV Spor'un haberine göre TFF kanadı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip daha ahlaklı genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir yapacağız." ifadelerini kullandı.