BIST 1.453
DOLAR 8,38
EURO 9,88
ALTIN 481,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yol kontrolünde ortaya çıktı! Karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yol kontrolünde ortaya çıktı! Karı-koca otobüste seyahat ederken yakalandı

KIRIKKALE'de durdurulan bir otobüste, yolculuk yaparken yakalanan koronavirüs hastası T.Ç. ve temaslı kocası K.Ç. ile temaslı diğer yolcu N.B.G. karantinaya alındı. N.B.G.'nin daha önce de temaslı olmasına rağmen yolculuk yaptığı öğrenildi.

Abone ol

 

Kırıkkale Delice'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışında bulunan kontrol noktasında yolcu otobüslerine denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamaları kontrol edildi.

Denetimde Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara yapılan HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi. Yine aynı otobüste bulunan yolculardan N.B.G.'nin de temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edildi.

Yolcular T.Ç., K.Ç. ve N.B.G.'ye 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya alan ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL para cezası uyguladı.

Daha önce de temaslı şekilde yolculuk yapmış

Öte yandan, ekipler yaptıkları denetimlerde temaslı çıkan N.B.G'nin bir süre önce yine HES'te temaslı olarak karantinada olması gerekirken şehirlerarası yolculuk yaptığını belirledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sel bölgesine 10 milyon lira ek kaynak gönderildi
Sel bölgesine 10 milyon lira ek kaynak gönderildi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Bıden talimat vermişti; Covid-19'un kökeni bulunamadı
Bıden talimat vermişti; Covid-19'un kökeni bulunamadı
Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Bakan Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddialarını yalanladı
Bakan Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddialarını yalanladı
Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için şartını açıkladı
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için şartını açıkladı
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu